Arde el coche de un policía tras interceptar al padre de 'El Patrón' en un control

Las cámaras de Equipo de Investigación grabaron el momento en que la Policía interceptó a 'El Piño', padre de 'El Patrón'. Su reacción ante las preguntas de la reportera fue un insulto cargado de desprecio: "Tienes una cara de meterte unas pedazo de rayas… no veas el enganche que tiene que tener".

En el principal acceso a Puerto Serrano, tres patrullas de la Policía Local frenaron la marcha de 'El Piño', padre de 'El Patrón'. La escena, cargada de tensión, fue el inicio de un episodio que marcaría al municipio: apenas dos semanas después, el coche de uno de los agentes que participaron en el control apareció reducido a cenizas, en lo que se interpretó como un claro aviso del clan.

En 2022, Equipo de Investigación fue testigo de aquel control. La reacción de 'El Piño' ante las preguntas de la reportera no solo sorprendió, sino que indignó: "Tienes una cara de meterte unas pedazo de rayas… no veas el enganche que tiene que tener", le espetó.

Cuando la periodista le preguntó si entonces traficaba, el padre de El Patrón lo negó, aunque reconoció haberlo hecho en el pasado. Incluso llegó a ofrecer droga: "Pero yo te vendo. Voy ahí a las 3.000 y vamos a pillar. ¿Quieres que te traiga un gramo? Dame dinero que voy a por él".

Tras marcharse, la Policía aclaró a la reportera que podía denunciarlo por "injurias".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en Atresplayer.