"No se gastan ni un duro y encima se quejan de la juventud": un trabajador de un local de Salou, contra el turismo del Imserso

En 2013, el turismo de borrachera puso en peligro la imagen de vacaciones familiares de Salou. De ello se quejaban también otros de los turistas por excelencia de esta ciudad: los mayores del Imserso.

Equipo de Investigación viajaba en 2013 a Salou para acompañar a los estudiantes británicos que cada año llegaban a la ciudad movidos por un festival polémico -que dejó de celebrarse en 2018- y que representaba a la perfección lo que el término "turismo de borrachera" significa.

Salou era el primer municipio catalán con un certificado de turismo familiar, pero la llegada de estos jóvenes puso en peligro ese reclamo. "Salou también tiene que decidir lo que quiere: ¿quiere ser un sitio para jóvenes abierto hasta las tantas en el que todo es fiesta? Es una opción", apuntaba un porfesor de marketing publicitario contactado por el programa.

"¿O preferimos ancianitos que a lo mejor se dejan menos dinero, pero es más tranquila la ciudad?", era la otra alternativa. De hecho, también solían acudir allí en temporada baja las excursiones de la tercera edad, pero en 2013 el Imserso ya había recortado la tercera parte de su presupuesto. La dependencia del turismo juvenil para salvar el año era cada vez mayor.

"Desde el hotel que estamos nosotros se oye mucho por la noche. No nos dejan dormir, pero bueno, hacemos cuenta de que son jóvenes y que lo pasen bien, pero sí molestan", aseguraba una señora, que reconocía que prefería no coincidir con ellos.

Para uno de los trabajadores de un local de la zona, el problema no eran precisamente los universitarios. "Estos son los que se gastan menos. Vienen aquí con todo incluido, son del Imserso, no hacen más que dar vueltas, no se gastan ni un duro y encima se quejan de la juventud, que nos dan trabajo. Si no estuvieran ellos (los estudiantes), aquí no habría nadie", decía enfadado.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Equipo de Investigación.