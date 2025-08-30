"A diferencia de los jóvenes españoles, ellos sí están reprimidos": un sociólogo, sobre los universitarios británicos del Saloufest

Equipo de Investigación contactaba en 2013 con un sociólogo que explicaba el fenómeno del turismo de borrachera que generaba el Saloufest entre los estudiantes británicos.

Cada año durante 16 ediciones -hasta 2018-, el Saloufest hacía que miles de jóvenes británicos peregrinaran a Salou en busca de ocio y alcohol barato. España era para ellos, no solo un país en oferta, sino también, una "válvula de escape". Así lo explicaba este sociólogo en este reportaje de Equipo de Investigación de 2013.

"Ellos, a diferencia de los jóvenes españoles, sí están muy reprimidos por la sociedad en la que viven en sus países", aseguraba. Para él, no era tanto "esa presión grupal" la que les empujaba a beber "hasta acabar borrachos como cubas" como la existencia de unas pautas que "te obligan a beber quieras o no".

En tan solo tres semanas, la Policía registró 60 incidencias en aquella temporada. "Pero el propio jefe de los agentes resta importancia a los problemas", adelantaba Glòria Serra antes de dar paso a la entrevista.

"Si lo que quiere usted saber es si son vándalos, no", respondía de manera tajante. "Son jóvenes estudiantes. Hacen lo propio de la edad. Es gente que viene de vacaciones y a divertirse", les justificaba para después asegurar que no había ninguna clase de "amnistía" para ellos.

