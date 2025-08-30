Así plantó cara una reportera de Equipo de Investigación al Saloufest por impedirle grabar los estragos del turismo de borrachera

El turismo de borrachera asolaba Salou en 2013 y hasta allí se desplazaba Equipo de Investigación junto a miles de estudiantes británicos que llegaban a la ciudad con la celebración del Saloufest.

Equipo de Investigación acompañó a los jóvenes británicos que visitaron Salou en 2013 en el marco del Saloufest hasta la discoteca más alejada pero más conocida de la ruta que año a año planeaba la organización. Acudían en autobuses, cientos de autobuses que se pasaban la noche haciendo el viaje desde el centro hasta este espacio.

16 miembros del Saloufest controlaban todos los movimientos del equipo del programa de laSexta. "Según avanza la noche, parecen cada vez más preocupados por la cámara", señalaba Glòria Serra. "Intentan impedir que grabemos a los jóvenes hasta en la propia calle", apuntaba. "Están todo el rato encima", se quejaba la reportera.

El interés estaba claro: no querían que esas imágenes que podían registrarse esa noche llegaran a la televisión y a la opinión pública. Las ambulancias no tardaban en llegar a las inmediaciones de la zona para atender a los jóvenes que habían abusado del alcohol. A algunos de ellos tenían que envolverles con mantas térmicas. Varias personas intentaban entonces bloquear al cámara. "¿Cuántas manos me vais a poner delante para no poder grabar esto?", se escuchaba decir a la reportera.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Equipo de Investigación.