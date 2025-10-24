Fran Cuesta, el 'Longevihacker' que promete frenar el envejecimiento con "una metodología de 90 días que cuesta alrededor de 1.000 euros"

Lo que empezó como una rutina se ha convertido en una forma de vida y en un negocio, y es que cerca de 200.000 personas siguen sus consejos en redes sociales. Su vida es un escaparate digital con el mensaje de "vivir más años en plenitud".

Fran es lo que se conoce como biohacker, alguien que intenta reprogramar su cuerpo. Antes pesaba 100 kilos, fumaba y bebía, pero ahora calcula que "podría llegar a los 100 años en perfectas condiciones". Su vida está diseñada, medida y calculada y tiene un coste, ya que se ha gastado más de 10.000 euros en la búsqueda de la eterna juventud.

Lo que empezó como una rutina, se ha convertido en una forma de vida y en un negocio. Cerca de 200.000 personas siguen los consejos de Cuesta, quien en redes sociales se presenta como el 'Longevihacker'. Él predica lo que practica y su vida es un escaparate digital con un mensaje que engancha: "Rejuvenecer y vivir más años en plenitud".

Y para poder "divulgar mejor", ha creado "una metodología de 90 días para frenar el envejecimiento" que cuesta " alrededor de 1.000 euros". Sin embargo, sus referencias no son médicos, sino gurús, como Bryan Johnson, un multimillonario que asegura haber frenado su envejecimiento envejecimiento.

