A los Mossos les parece raro que Rosa no denuncie la desaparición de su pareja. Su comportamiento levanta sospechas. Se mostraron sorprendidos por la reacción de Rosa Peral al enterarse de que habían hallado el coche de su pareja con un cadáver en su interior, como mostró Equipo de Investigación en un trabajo estrenado en 2017 que laSexta volvió a emitir el viernes.

Nadie pasó por alto la foto que envió a través de WhatsApp. "Lo primero que me llamó la atención fue su actitud pues no es una persona que parezca preocupada porque ha desaparecido su pareja. Aún no se sabía que estaba muerto y que se había encontrado el cadáver", recuerda la periodista Gemma Liñán en una entrevista en el programa.

La instantánea muestra una comida entre compañeros de trabajo. "No sólo va Rosa, sino que además aparece Albert, una expareja con la que ha mantenido encuentros esporádicos", señala. Tanto la víctima (Pedro), como Rosa, su pareja y su amante Albert eran agentes de la Guardia Urbana. "Lo que se dibuja al principio de la historia es un triángulo amoroso en el que Pedro descubre algo entre ellos dos", explica Liñán, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas.

Ocho días después de la muerte de Pedro, Rosa vuelve a la comisaría y cambia su versión. Señala a Albert como sospechoso. Sin embargo, las innumerables incongruencias ponen en duda la veracidad de su relato.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2017 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.