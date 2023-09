Rosa Peral declinó acompañar a los agentes cuando éstos le comunicaron que habían hallado el coche de Pedro Rodríguez, su pareja, con un cadáver en su interior. La mujer alegó que no podía dejar solas a sus hijas, según reflejó Equipo de Investigación en un reportaje estrenado en 2017 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

La pareja formada por Rosa Peral y Pedro Rodríguez residía a escasos minutos del pantano donde apareció el cadáver. Un día después de conocer la noticia, Rosa acudió a una comisaría donde declaró que habían mantenido una discusión y desde ese momento no había tenido más información sobre su paradero. Además, se refirió a él como una persona "impulsiva", con reacciones "violentas" y "muy celoso".

Sin embargo, a los investigadores les pareció extraño el hecho de que Rosa no denunciara la desaparición. Su comportamiento levantó las sospechas. "No era una persona preocupada porque había desaparecido su pareja. Todavía no se sabía que estaba muerto", explicó en el programa la periodista Gemma Liñán, como puede observarse sobre estas líneas.

Ocho días después de la muerte de Pedro, Rosa volvió a la comisaría y cambió su versión señalando a Albert como sospechoso. Las incongruencias mostradas, no obstante, pusieron en duda la veracidad de su relato, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2017 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.