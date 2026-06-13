Un experto responde con rotundidad si es posible depender solo de las placas solares: "No, 100% no"

En un programa de Equipo de Investigación emitido en 2023, el experto en Energía Jorge Morales de Labra, director de la compañía Próxima Energía, explicó que la expansión de esta tecnología responde, sobre todo, a la fuerte reducción de su coste.

La energía solar ha ganado protagonismo en España durante los últimos años impulsada por varios factores. La eliminación del conocido como 'impuesto al sol', el descenso del precio de las placas fotovoltaicas y el aumento del coste de la electricidad han animado a miles de hogares a apostar por el autoconsumo.

En un programa de Equipo de Investigación emitido en 2023, el experto en Energía Jorge Morales de Labra, director de la compañía Próxima Energía, explicó que la expansión de esta tecnología responde, sobre todo, a la fuerte reducción de su coste.

"La revolución que estamos viviendo tiene que ver con que en los últimos 13 años se ha desplomado un 90% el precio de las placas y se duplican los clientes. Se prevé que en cinco años un millón de tejados españoles tengan placas solares", afirmó.

No obstante, Morales de Labra consideró que el autoconsumo por sí solo no será suficiente para cubrir las necesidades energéticas del futuro. Preguntado por la posibilidad de abastecerse únicamente con este sistema, respondió de forma rotunda: "No, 100% no".

El experto sostiene que para alcanzar los objetivos climáticos fijados para 2050 será necesario combinar las instalaciones domésticas con grandes plantas fotovoltaicas sobre suelo. "Tenemos una obligación moral y de supervivencia de llegar a ese objetivo y, por tanto, vamos a necesitar ambas plantas", sentenció.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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