La decisión de un propietario para aprovechar toda la energía de sus placas solares: "Me ha cambiado la vida"

En el programa de Equipo de Investigación emitido en 2023, explicó que invirtió 6.000 euros en cinco baterías capaces de almacenar toda la electricidad producida por los ocho paneles solares que tiene instalados.

Antonio Collados decidió buscar una alternativa para aprovechar toda la electricidad que generan las placas solares de su vivienda sin tener que vender el excedente a las compañías eléctricas. La solución pasó por instalar un sistema de almacenamiento que le permite utilizar esa energía cuando la necesita.

En el programa de Equipo de Investigación emitido en 2023, explicó que invirtió 6.000 euros en cinco baterías capaces de almacenar toda la electricidad producida por los ocho paneles solares que tiene instalados.

Gracias a este sistema, la energía que no consume durante el día en su peluquería la aprovecha posteriormente en su vivienda. "Cuando no hace sol, es decir, cuando ya llega la hora de la noche y tú estás en tu casa tranquilamente viendo la tele, cenando o tal, tú tiras de tus baterías", explicó.

El propietario aseguró que la inversión ha supuesto un antes y un después: "Me ha cambiado la vida, totalmente". El programa también analizó por qué las compañías eléctricas consideran rentable que los particulares instalen placas solares. Aunque los usuarios reciben una compensación económica por la energía que vierten a la red, las empresas obtienen millones de kilovatios a un coste reducido.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido