La confesión de un hostelero sobre Booking: invierte 75.000 euros en su establecimiento porque "si no estás con ellos, te mueres"

Es la situación de la Pensión Chiqui, en Peñíscola, Castellón, abierta desde 1992. Su propietario, José Vizcarro, explicó a Equipo de Investigación que cinco de las siete reservas procedían de Booking.

La mayoría de las reservas de muchos alojamientos turísticos llegan a través de Booking, famosa plataforma que fue analizada en un programa de Equipo de Investigación en 2024. En algunos casos, la plataforma representa alrededor del 75% de las contrataciones, una dependencia que ha llevado a numerosos establecimientos a adaptar sus negociospara cumplir con sus recomendaciones.

Es la situación de la Pensión Chiqui, en Peñíscola, Castellón, abierta desde 1992. Su propietario, José Vizcarro, explicó a Equipo de Investigación que cinco de las siete reservas procedían de Booking.

El hostelero asegura que la plataforma ejerce una gran presión sobre los alojamientos, especialmente en lo que respecta a las valoraciones de los clientes. "Nos presionan muchísimo y las opiniones son muy importantes", afirmó.

Con el objetivo de mejorar su posicionamiento y responder a las exigencias de la plataforma, Vizcarro invirtió 75.000 euros en la reforma de su establecimiento. Entre los cambios realizados destaca la instalación de baños privados en todas las habitaciones.

"Antes de Booking teníamos tres habitaciones por planta con un baño compartido; ahora tenemos baños en cada habitación", narró el propietario, que resume así la dependencia que muchos negocios mantienen con la plataforma: "Si no estás con ellos, te mueres".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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