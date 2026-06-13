Denuncia que su inquilino alquila ilegalmente su piso en Booking y acaba denunciado por el Ayuntamiento: "Siempre aluciné"

Josep Matías reformó la vivienda en 2021 y la alquiló a un ciudadano sueco y en el contrato dejó expresamente reflejado que el inmueble no podía destinarse a uso turístico ni alquilarse por habitaciones.

Más de una quinta parte de los alojamientos anunciados en Booking corresponden a apartamentos turísticos. Entre ellos figura la vivienda de Josep Matías, aunque su caso es muy distinto al del resto.

El propietario contó en un programa de Equipo de Investigación en 2024 que su piso terminó anunciado en la plataforma sin su consentimiento después de que el inquilino lo transformara en un alojamiento turístico ilegal.

Matías reformó la vivienda en 2021 y la alquiló a un ciudadano sueco y en el contrato dejó expresamente reflejado que el inmueble no podía destinarse a uso turístico ni alquilarse por habitaciones. Sin embargo, según denunció, esa cláusula se incumplió apenas dos meses después de la firma.

"La convirtió en una pensión ilegal que se anuncia en Booking", explicó el propietario, que descubrió lo que estaba ocurriendo gracias al aviso de una vecina. El alojamiento se encuentra en el barrio Gótico de Barcelona y Equipo de Investigación comprobó que varios turistas habían abonado 1.000 euros por una estancia de cinco noches.

Para demostrar el uso ilegal de la vivienda, Matías contrató a un detective que documentó cómo el inquilino alquilaba el piso a turistas: "Así tenemos una prueba pericial". También asegura que pidió a Booking que retirara el anuncio, aunque no obtuvo respuesta.

"Están cooperando con una actividad ilícita y presuntamente criminal", afirmó. La situación dio un giro inesperado cuando, pese a haber informado él mismo de los hechos al Ayuntamiento de Barcelona, fue la administración la que acabó denunciándole como propietario del inmueble: "Yo simplemente aluciné", confesó.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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