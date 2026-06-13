De ganar 100 euros a ingresar 1.900 por hectárea: el motivo por el que un agricultor alquila sus tierras

Algunos propietarios de diferentes municipios comenzaron a optar por dejar de explotar sus tierras para arrendarlas a las empresas encargadas de desarrollar las macroplantas solares.

Las plantas fotovoltaicas cada vez ganan mayor terreno en el municipio sevillano de Carmona, donde hay decenas de proyectos previstos. Según explicó el alcalde a Equipo de Investigación en un programa estrenado en febrero de 2023, estas instalaciones supondrán una importante inyección económica para la localidad y se levantarán, en muchos casos, sobre fincas alquiladas por agricultores.

La expansión de estas infraestructuras avanza sobre parte de las 92.000 hectáreas de cultivo que rodean el municipio. Algunos propietarios optaron por dejar de explotar sus tierras para arrendarlas a las empresas encargadas de desarrollar las macroplantas solares.

Es el caso de José Portillo, que cedió 15 hectáreas en las que antes cultivaba trigo, pipas y garbanzos. La razón principal de su decisión, explicó, fue el rendimiento económico que se obtiene con el alquiler.

"Antes me llevaba 100 euros por hectárea durante la cosecha, ahora me pagan 1.900 euros por hectárea", aseguró. El agricultor sostuvo que esos ingresos le permitirán disfrutar de una mayor tranquilidad económica y cumplir algunos planes que hasta ahora no había podido permitirse, como viajar: "Me va a venir de maravilla".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido