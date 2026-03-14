"No existen los alquileres ni hipotecas": así vendía Cao de Benós las "bondades" del régimen dictatorial de Corea del Norte

Cientos de estudiantes acudían a las conferencias que Alejandro Cao de Benós da por toda España, donde les vendía las "bondades" de Corea del Norte como que "no existen alquileres ni hipotecas".

En este reportaje de Equipo de Investigación de 2022, el programa analizó la figura de Alejandro Cao de Benós, fundador de la Asociación de Amistad con Corea. Y es que, a pesar de defender el régimen de Corea del Norte, cuestionado por las Naciones Unidas, cientos de estudiantes acudían en ese momento a las conferencias que el catalán daba por toda España.

"En Corea del Norte no existen alquileres ni hipotecas, y la sanidad es gratuita. Además, a jornada de trabajo son ocho horas, normalmente de lunes a jueves, y el viernes el trabajo es voluntario", afirmó Cao de Benós en una conferencia. Por su parte, la organizadora de una conferencia, Natalia Bella Purón, afirmó que el español, que estaba buscado por el FBI, "no puso ninguna condición para participar y no cobró nada; solo pidió que se le pagase el transporte".

Pero, entonces, ¿de qué vivía en ese momento Alejandro Cao de Benós si decía que no recibía dinero de Corea del Norte y no cobraba por los viajes que organizaba ni por las conferencias que daba en universidades? El hombre respondió esta pregunta en este vídeo de Equipo de Investigación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir.

*Puedes volver a ver el programa de 'Equipo de Investigación: Cao Benós' en atresplayer.com.