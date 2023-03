Un vecino de Utrera (Sevilla) alertó en Equipo de Investigación del pésimo resultado del trabajo que le realizó un tatuador a domicilio. El testimonio forma parte de un reportaje estrenado en 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

"Me lo encontré un día tomando café y me dijo que era tatuador, que tenía un estudio en Sevilla, pero me tatuó en la cochera de mi casa", relató en el programa Alberto Caro, afectado.

Caro mostró ante las cámaras el resultado, como puedes observar en el vídeo superior. Posteriormente se le "hinchó el brazo". "No podía dormir del dolor. Estuve a base de calmantes y pastillas", denunció el hombre.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.