Este español tiene un truco para no vender el excedente de sus placas solares a las eléctricas: "Me ha cambiado la vida"

Las compañías eléctricas salen ganando con las instalaciones de placas solares de los particulares, ya que compran millones de kilovatios a bajo coste, pero a Antonio Collados este intercambio no le parece justo.

El boom por las placas solares ha llegado a España en los último años. Entre los particulares que se lanzaron al mundo de este tipo de energía, Antonio Collados es uno de tantos que instalaron placas en su casa. El hombre hablaba con Equipo de Investigación en 2023, cuando denunciaba pero no le parece justo 'vender' el excedente de energía que produce a las eléctricas. Algo que le llevó a romperse la cabeza hasta dar con un truco.

"He invertido en cinco baterías que almacenan toda la electricidad de los ocho paneles que tengo instalados", cuenta. Por todo ello, pagó un total de 6.000 euros, pero ahora toda la energía que genera es suya. La que no consume en su negocio, la peluquería, la utiliza en su casa.

"Cuando no hace sol, es decir, cuando ya llega la hora de la noche y tú estás en tu casa tranquilamente viendo la tele, cenando o tal, tú tiras de tus baterías. Me ha cambiado la vida, totalmente", contó a este programa.

A las compañías eléctricas les sale rentable que los ciudadanos instalen sus propias placas solares. El sobrante que les 'venden' les viene bien ya que, aunque los clientes reciban un descuento en la factura, ellos reciben millones de kilovatios a bajo coste.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 de laSexta.

