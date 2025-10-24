El futbolista Marcos Llorente, el productor Josep María Mainat… los famosos españoles que gastan dinero en intentar alargar su vida

El negocio de la eterna juventud ya opera en España con el doctor Hernández Poveda, un neurocirujano que promete alargar la vida.

El biohacking ya no es solo cosa de Silicon Valley, sino que también en España hay famosos dispuestos a pagar por ganarle tiempo al tiempo. A sus 79 años, el productor de televisión Josep María Mainat ha invertido más de 200.000 euros en un plan personal para vencer al envejecimiento.

Además, el futbolista Marcos Llorente también lo intenta todo para alargar su vida: "Cada mañana aprovecho para sacar al perro exponiéndome al frío y las gafas rojas lo que hacen es filtrar toda la luz que tienen las lámparas o teléfonos móviles".

Lo cierto es que el negocio de la eterna juventud ya opera en España con el doctor Hernández Poveda, un neurocirujano que promete alargar la vida y aplazar la muerte en su clínica de longevidad de Palma donde, según dice, supera el centenar de pacientes.

*Ya puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación en Atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.