Ahora

DIRECTO

Estados Unidos e Israel atacan Irán

hemeroteca de 'equipo de investigación'

Equipo de Investigación revela los datos clave que situaron a Óscar como principal sospechoso en la muerte de Esther López

Entre los datos más relevantes se encuentra el que "las antenas de telefonía móvil sitúan a Óscar a las 3:22 horas y Esther a las 3:26 horas en la residencia de Óscar", y que ambos tuvieron tuvieron el teléfono en 'modo avión' entre las 6:30 y las 9:00h.

Equipo de Investigación muestra los relevantes datos que señalaron a Óscar como sospechoso de la muerte de Esther López

Los investigadores analizan con detalle las últimas posiciones de los teléfonos móviles de Óscar y de Esther López durante la noche de los hechos. Según explica David del Olmo, perito informático forense, los datos de las antenas de telefonía aportan "un elemento clave" para la investigación: sitúan a Óscar a las 3:22 horas y a Esther apenas cuatro minutos después, a las 3:26, en la residencia de Óscar.

Óscar aseguró que, tras llegar a casa, se fue directamente a dormir. Sin embargo, el análisis de su teléfono contradice esa versión. "Las conexiones realizadas a través del sistema Bluetooth indican que estuvo despierto y que entre las 3:29 y las 3:40 su móvil permaneció vinculado a su vehículo", señala Del Olmo.

Durante ese intervalo, además, el terminal registra dos llamadas a números desconocidos y una llamada por WhatsApp al teléfono antiguo de Esther, guardado en su agenda bajo el nombre de "Esther Friskis".

Otro dato especialmente relevante es el comportamiento del móvil de Esther. Según el perito, el dispositivo entra en "modo avión" solo un minuto después de recibir la última llamada de su madre y permanece así entre las 6:32 y las 8:55. De forma llamativa, el teléfono de Óscar también se mantiene en "modo avión" durante un tramo casi idéntico: desde las 6:34 hasta las 9:11.

Una coincidencia temporal que los investigadores consideran significativa y que vuelve a poner el foco en lo ocurrido durante esas horas clave.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Israel lanza un "ataque preventivo" contra Irán en plenas negociaciones con EEUU
  2. Ni "seriedad" ni "ejemplaridad": todos los escándalos fiscales que empañaron la imagen de la corona y provocaron la marcha del emérito
  3. Trump amenaza a Cuba con iniciar una "toma amistosa" de la isla: "Son un país fallido"
  4. El comisario De la Calle hacía uso de un maltrato psicológico brutal contra su subordinada: "Si te tengo que ver desnuda, te veré desnuda"
  5. De Espinosa de los Monteros a Ortega Smith o García-Gallardo: los 'purgados' de Abascal cargan contra la falta de "democracia interna" de Vox
  6. Vitoria 1976, cuando el franquismo mató después de muerto y dejó a la Transición manchada de sangre