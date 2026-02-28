Equipo de Investigación revela los datos clave que situaron a Óscar como principal sospechoso en la muerte de Esther López

Entre los datos más relevantes se encuentra el que "las antenas de telefonía móvil sitúan a Óscar a las 3:22 horas y Esther a las 3:26 horas en la residencia de Óscar", y que ambos tuvieron tuvieron el teléfono en 'modo avión' entre las 6:30 y las 9:00h.

Los investigadores analizan con detalle las últimas posiciones de los teléfonos móviles de Óscar y de Esther López durante la noche de los hechos. Según explica David del Olmo, perito informático forense, los datos de las antenas de telefonía aportan "un elemento clave" para la investigación: sitúan a Óscar a las 3:22 horas y a Esther apenas cuatro minutos después, a las 3:26, en la residencia de Óscar.

Óscar aseguró que, tras llegar a casa, se fue directamente a dormir. Sin embargo, el análisis de su teléfono contradice esa versión. "Las conexiones realizadas a través del sistema Bluetooth indican que estuvo despierto y que entre las 3:29 y las 3:40 su móvil permaneció vinculado a su vehículo", señala Del Olmo.

Durante ese intervalo, además, el terminal registra dos llamadas a números desconocidos y una llamada por WhatsApp al teléfono antiguo de Esther, guardado en su agenda bajo el nombre de "Esther Friskis".

Otro dato especialmente relevante es el comportamiento del móvil de Esther. Según el perito, el dispositivo entra en "modo avión" solo un minuto después de recibir la última llamada de su madre y permanece así entre las 6:32 y las 8:55. De forma llamativa, el teléfono de Óscar también se mantiene en "modo avión" durante un tramo casi idéntico: desde las 6:34 hasta las 9:11.

Una coincidencia temporal que los investigadores consideran significativa y que vuelve a poner el foco en lo ocurrido durante esas horas clave.

