Caso Esther López: el mensaje de WhatsApp que modificó el rumbo de su última noche

Esther López recibe un audio de WhatsApp de su amigo Carolo y horas después desaparece. Equipo de Investigación accedió al mensaje.

Durante la madrugada del 13 de enero, Esther López desapareció en Traspinedo, Valladolid, dejando un vacío que desencadenó semanas de intensa búsqueda sin éxito. No fue hasta el 5 de febrero que un senderista halló su cuerpo sin vida en una cuneta que ya había sido revisada previamente. El programa Equipo de Investigación repasó las claves del caso en un especial emitido en octubre, que laSexta volvió a transmitir este sábado.

La noche que desapareció, Esther López quedó con varios amigos para ver un partido del Real Madrid y el Barcelona. "Amigo. Pues bien, aquí en casa. Estoy esperando a Luisillo, a ver si viene y luego iremos a ver el partido", se le escucha decir en uno de los últimos audios.

Su amigo Luisón va a buscarla a casa y se dirigen a un bar que se llama James Dean, en Traspinedo. "Es un pueblo cercano a Valladolid donde todo el mundo se conoce, donde nunca pasa absolutamente nada. Todo el mundo sabe quién es todo el mundo y todo el mundo se fía de todo el mundo", explica Francisco Pérez, criminólogo y profesor de la UCJC.

Tras la victoria del Real Madrid, Esther y sus amigos lo van a celebrar a casa de Luisón y una hora después, Esther López recibe un mensaje.

"Buenas noches, ¿estás despierta? Necesitamos 1 pollo, ¿sabes de alguien?", le pregunta su amigo Carolo. A ello, Esther López responde: "Ni idea, tío. Ahora mismo, ni idea. Ni idea. Yo ya me voy a ir para casa y cada uno a su casa".

"Ese audio WhatsApp que recibe Esther López cambia los planes. Le preguntan dónde se puede pillar un pollo, un gramo de cocaína. Se lo manda su amigo Carolo, un chico del pueblo de toda la vida. Su familia regenta un restaurante que hay allí que se llama 'La Maña' y conoce a Esther desde hace mucho tiempo", detalla Francisco Pérez.

"Bueno, nosotros estamos aquí donde Luisón, ¿qué vais a hacer?", le pregunta Esther López poco después a su amigo Carolo. La joven finalmente decide encontrarse con él y con Óscar, también amigo, en un bar.

