Aperitivos de 800 euros y tickets de marisco de 500: el lujo gastronómico de los venezolanos en el barrio de Salamanca

Equipo de Investigación visita el Mercado de la Paz, en el barrio de Salamanca, para descubrir si se nota el incremento de venezolanos adinerados en la zona, y cuáles son sus gustos más exclusivos.

En el Mercado de la Paz, uno de los más conocidos del madrileño barrio de Salamanca, la gastronomía venezolana ya comparte espacio con los productos frescos locales.

Equipo de Investigación habla con un pescadero del mercado, que explica que a sus clientes venezolanos "lo que les suele gustar son los mariscos como los langostinos o los carabineros", estos últimos a 138 euros el kilo.

También afirma que los venezolanos suelen consumir ostras, así como camarones, gambas de Huelva o almejas. Unos gustos muy exclusivos que en algunas ocasiones, asegura, pueden llegar a dejar tickets de 200 a 500 euros.

El ticket no asusta a los millonarios venezolanos. Entre mariscos y delicatessen, también se descorchan botellas exclusivas y se sirve caviar premium a un precio de 890 euros. Un aperitivo al alcance de muy pocos.

