Los últimos mensajes de Esther López, revelados por Equipo de Investigación: "Estoy esperando a ver si viene Luisillo..."

Esther López envió un mensaje a un amigo horas antes de desaparecer: le dijo que había quedado con 'Luisón' para ver un partido de fútbol. Una hora después, recibió un audio de otro amigo preguntándole dónde podía conseguir un 'pollo'.

Equipo de Investigación reconstruye uno de los últimos mensajes que envió Esther López antes de desaparecer, el 12 de enero. "Ey, amigo. Estoy bien, aquí en casa esperando a Luisillo. A ver si viene y vamos a ver el partido", escribió la joven a un amigo. Siete horas después, el rastro de Esther, de 35 años, se perdería para siempre.

Según explica Francisco Pérez, criminólogo y profesor de la Universidad Camilo José Cela, Esther había quedado con su amigo Luisón, que pasó a recogerla en su domicilio para ver la final de la Supercopa de España en un pub. Se enfrentaban el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Tras la victoria del conjunto blanco, ambos se dirigieron a casa de Luisón para celebrarlo.

Una hora más tarde, Esther recibió un mensaje de WhatsApp de otro amigo, Carolo, preguntándole si sabía dónde podía "pillar un 'pollo'". "Ni idea, tía. Yo ahora me voy a ir a mi casa y cada uno se va a ir a la suya", respondió ella. Fue una de las últimas comunicaciones que se conocen de la joven.

