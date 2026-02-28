Ahora

DIRECTO

Estados Unidos e Israel atacan Irán

hemeroteca de 'equipo de investigación'

Los últimos mensajes de Esther López, revelados por Equipo de Investigación: "Estoy esperando a ver si viene Luisillo..."

Esther López envió un mensaje a un amigo horas antes de desaparecer: le dijo que había quedado con 'Luisón' para ver un partido de fútbol. Una hora después, recibió un audio de otro amigo preguntándole dónde podía conseguir un 'pollo'.

Equipo de Investigación muestra en este vídeo los últimos mensajes que mandó Esther López antes de que se perdiera su rastro en la madrugada del 12 de enero de 2022 en Traspinedo.

Equipo de Investigación reconstruye uno de los últimos mensajes que envió Esther López antes de desaparecer, el 12 de enero. "Ey, amigo. Estoy bien, aquí en casa esperando a Luisillo. A ver si viene y vamos a ver el partido", escribió la joven a un amigo. Siete horas después, el rastro de Esther, de 35 años, se perdería para siempre.

Según explica Francisco Pérez, criminólogo y profesor de la Universidad Camilo José Cela, Esther había quedado con su amigo Luisón, que pasó a recogerla en su domicilio para ver la final de la Supercopa de España en un pub. Se enfrentaban el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Tras la victoria del conjunto blanco, ambos se dirigieron a casa de Luisón para celebrarlo.

Una hora más tarde, Esther recibió un mensaje de WhatsApp de otro amigo, Carolo, preguntándole si sabía dónde podía "pillar un 'pollo'". "Ni idea, tía. Yo ahora me voy a ir a mi casa y cada uno se va a ir a la suya", respondió ella. Fue una de las últimas comunicaciones que se conocen de la joven.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Israel lanza un "ataque preventivo" contra Irán en plenas negociaciones con EEUU
  2. Ni "seriedad" ni "ejemplaridad": todos los escándalos fiscales que empañaron la imagen de la corona y provocaron la marcha del emérito
  3. Trump amenaza a Cuba con iniciar una "toma amistosa" de la isla: "Son un país fallido"
  4. El comisario De la Calle hacía uso de un maltrato psicológico brutal contra su subordinada: "Si te tengo que ver desnuda, te veré desnuda"
  5. De Espinosa de los Monteros a Ortega Smith o García-Gallardo: los 'purgados' de Abascal cargan contra la falta de "democracia interna" de Vox
  6. Vitoria 1976, cuando el franquismo mató después de muerto y dejó a la Transición manchada de sangre