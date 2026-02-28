Las charlas de Óscar y Carolo tras la desaparición de Esther López: "Todo parece muy extraño"

Un informante anónimo avisó a Equipo de Investigación sobre una empresa de transportes que obligaba a sus conductores a encadenar jornadas de hasta 24 horas sin descanso: "Te acostumbras a vivir a base de cafés".

El rastro de Esther López se pierde para siempre en la fría madrugada del 13 de enero de 2022 en Traspinedo, Valladolid. Durante días, un importante dispositivo de búsqueda rastrea la zona en vano, sin obtener resultados. No fue hasta el 5 de febrero que un senderista encontró su cuerpo sin vida en una cuneta que ya había sido peinada por los equipos de búsqueda. El programa Equipo de Investigación analizó las claves del caso en un especial de 2022, que laSexta volvió a emitir.

Inés, hermana de Esther, asegura que no era habitual que su hermana pasara días sin comunicarse: "Ella salía y estaba pegada al móvil, es algo que han repetido mis padres continuamente. Cuando su móvil se desconectó, algo se les encogió dentro".

Durante días, cientos de voluntarios rastrean la zona, especialmente la urbanización Parque Romeral, donde reside su amigo Óscar, y el restaurante La Maña, cercano a la vivienda de Carolo.

"Conociendo la zona, hicimos una batida por nuestra cuenta y apareció Carolo; vino él a hablarnos. Dijo que también se había estado moviendo por su cuenta para preguntar a chicos de las peñas si la habían visto, se le notaba preocupado. Justo apareció Óscar en dirección a Valladolid, aparcó en La Maña y estaba muy nervioso. '¿Dónde está esta tía?', se preguntaba, manteniendo mucha distancia con nosotros", recuerda Roberto, primo de Esther.

La Guardia Civil comenzó a vigilar las conversaciones entre Óscar y Carolo. En ellas, Carolo dice: "Dios quiera que esté borracha perdida por ahí haciendo el gilipollas, es para darle una hostia". Óscar responde: "No sé, tío, ayer toda la noche sin dormir. Esta mañana me ha tocado ir al cuartel a declarar y después de eso me ha llamado El Ramón diciendo que había hablado con ella por la mañana… muy raro todo. Yo qué sé".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.