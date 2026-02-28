Una amiga de Esther López destapa el inquietante audio que Óscar mandó después de su desaparición

Iria, amiga de Esther y de su familia, relata que nada más conocer la desaparición decidió ponerse en contacto con Óscar, amigo de la joven. "Le pedí que me contara exactamente qué había pasado desde el momento en el que salieron del bar", explica.

La madrugada del 13 de enero de 2022, el rastro de Esther López se desvanece para siempre en Traspinedo, en Valladolid. Tras la denuncia de desaparición presentada por sus padres, se activa de inmediato un amplio dispositivo de búsqueda que trabaja contrarreloj para localizar a la joven, rastreando palmo a palmo la zona.

Días después, un senderista encuentra su cuerpo sin vida en una cuneta de un área que ya había sido previamente batida. Equipo de Investigación analizó las claves del caso en un programa emitido en 2022, que laSexta ha vuelto a emitir.

Iria, amiga de Esther y de su familia, relata que nada más conocer la desaparición decidió ponerse en contacto con Óscar, amigo de la joven. "Le pedí que me contara exactamente qué había pasado desde el momento en el que salieron del bar", explica.

Según su testimonio, Óscar le dijo que iban a dejar a Carolo en casa y que Esther quería continuar de fiesta. "Me contó que se enfadó, que le reprochó que era un cortarrollos, un cortapedos, y que se bajó del coche", recuerda Iria.

La explicación no la convenció. "Le dije cómo se le ocurría hacer eso, por qué la dejaba allí y no se esperaba, sabiendo que hacía frío y que no había luz", afirma, visiblemente molesta.

A partir de ese momento, a Iria empiezan a surgirle dudas. "Hay cosas que no me cuadraban", asegura, inquietud que aumentó tras recibir un audio de Óscar en el que pedía que toda la información disponible se le hiciera llegar a él para remitirla a la Guardia Civil.

Equipo de Investigación accede a ese mensaje de voz, en el que Óscar dice: "Buenas tardes, Iria. Oye, me ha dicho la Guardia Civil que toda la información que tengamos, todo lo que sepamos… que les llame, que me han dejado un teléfono, o que les mande un correo. Más que nada para que me lo reenvíes, meterlo en un correo y mandárselo. Que lo miren y lo investiguen".

