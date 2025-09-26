Equipo de Investigación localiza al verdadero creador del chocolate de Dubái: "No puedes mezclar negocios con amistad"

Equipo de Investigación entrevista al chef Nouel, que en este vídeo se reivindica como autor de la receta del chocolate de Dubái original, si bien reconoce que "no puedo reclamar nada, porque no hubo ningún acuerdo en papel".

En las redes sociales de la empresa Fix, responsable del chocolate relleno de pistacho de Dubái original, se suceden los comentarios que les acusan de "mentirosos" y preguntan por un chef filipino que sería el verdadero responsable de la receta del dulce viral.

Equipo de Investigación localiza en el vídeo sobre estas líneas al chef Nouel, que les recibe en su laboratorio. Su asistente ha avisado que, durante la entrevista, no se haga referencia a Fix, según dicen para no cometer ninguna infracción.

En Dubái, criticar a una empresa no es un simple riesgo. Está castigado por ley con hasta dos años de cárcel y multas de 125.000 euros.

Allí, el chef Nouel muestra cómo prepara su chocolate con pistachos y cuenta que era amigo de Sarah Hamouda, la fundadora de Fix y creadora del chocolate de Dubái.

También explica que empezó a trabajar en Jordania, donde conoció los postres árabes y "me enamoré de la kunafa", una especie de tarta de queso que, al llegar a Dubái, quiso introducir con el pistacho en una tableta de chocolate.

Ante las cámaras del programa rompe su silencio y reivindica ser el verdadero creador de la receta original del chocolate de Dubái. "Fue una idea conjunta, porque había dos cerebros, pero si no hay idea, no hay chef, no hay producto", afirma.

"No puedes mezclar negocios con amistad. Cuando hagas algo con alguien necesitas asegurarte tener un acuerdo establecido para proteger ambas partes", afirma el chef Nouel, que asegura que en este momento "no puedo reclamar nada porque no hubo ningún acuerdo escrito en papel".

El único beneficio que recibe de su creación es "la exposición", pues explica que "la gente ahora está buscando quién es el chef detrás de la receta".

Actualmente, el chef Nouel vende 3.000 tabletas diarias de su propio chocolate de Dubái por 10 euros cada una, la mitad de lo que cuesta la marca de Sara Hamouda.

