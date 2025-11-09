Así reaccionaron las víctimas de Morata cuando una procuradora les alertó de que las estaban estafando

Desesperadas, Ángeles y Amelia recorren las calles de Morata y buscan cualquier oportunidad para conseguir más dinero. Llegan a contactar con una abogada, quien les advierte de que están siendo engañadas.

Las hermanas asesinadas en Morata de Tajuña en 2024 estaban cegadas por amor. Un amor que, en realidad, era una estafa. En un especial de Equipo de Investigación del mismo año el programa analizaba cómo estas dos mujeres acabaron asesinadas junto a su hermano por una deuda económica. Hace unos días, su asesino, Dilawar Hussein, era declarado culpable de matarlos con extrema violencia.

Así, el programa habla con vecinas de Morata de Tajuña a las que las hermanas Gutiérrez pidieron dinero para mandárselo a sus supuestas parejas. Algunas acceden a prestárselo y otras se niegan. El tiempo pasa y las promesas de los falsos novios se suceden, pero no hay ni rastro de la herencia millonaria que se suponía que iban a recibir las hermanas.

Se les agota el tiempo y también las puertas a las que llamar. Así que deciden llamar a la de Isabel Carrera, procuradora, quien cuenta a Equipo de Investigación que fueron a su despacho a contarle "un problema que tenían de una herencia".

"Ellas entraron, traían un bolsón muy grande de documentación e iba creciendo la herencia en cantidad. Primero, en pisos, luego ya eran pisos y una mina, luego un maletín de dinero... y yo trataba de disuadirlas y decir que las estaban estafando", relata la procuradora, a lo que añade que, en un momento dado, se dio cuenta de que "no es que a ellas las estuvieran estafando", sino que habían ido a pedirle 30.000 euros.

El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

