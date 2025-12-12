'Equipo de Investigación' sigue el último rastro de Remedios Sánchez con su reportaje 'Reme: La asesina de ancianas'

laSexta emite a partir de las 22:30 un reportaje de investigación sobre Remedios Sánchez, 'la Matayayas', autora de una ola de ataques a ancianas que sembró el pánico en Barcelona en 2006.

Esta noche, a partir de las 22:30, laSexta estrena 'Reme: La asesina de ancianas', una investigación que reabre uno de los casos más estremecedores de los últimos años y un viaje a dos décadas de violencia, silencios y errores que obligan a replantear cómo se vigila a los delincuentes más peligrosos del país.

En A Coruña, Carmen, una mujer de 91 años, aparece muerta en su casa. Todo apunta a una muerte natural, hasta que su familia revisa las cámaras instaladas en la vivienda. Las imágenes muestran la presencia de una mujer desconocida que comparte mesa con ella horas antes de fallecer.

Los investigadores siguen esa pista y el nombre que emerge es inquietante: Remedios Sánchez, 'la Matayayas', autora de una ola de ataques a ancianas que aterrorizó Barcelona en 2006. Tras 19 años en prisión, estaba de permiso penitenciario cuando Carmen murió.

El reportaje de Equipo de Investigación reconstruye paso a paso el operativo que permitió relacionar ambos casos, a partir de imágenes inéditas, testimonios clave y documentación policial, y recupera también la voz de víctimas y supervivientes del caso original.

El programa presentado por Gloria Serra analiza cómo una delincuente considerada presa modelo pudo volver a estar en la calle, y qué falló en los controles penitenciarios. El programa también aborda si Remedios podría estar relacionada con otros crímenes sin resolver.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.