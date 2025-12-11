Este es el ritual que usa la 'bruja de Tomelloso' para atraer la suerte en la Lotería de Navidad

Monedas, ramas de canela en la entrada y hasta figuras protectoras. Estos son algunos de los rituales más populares para llamar a la abundancia antes del sorteo de la Lotería de Navidad.

Equipo de Investigación es testigo de un ritual para atraer la fortuna y de un negocio en plena expansión que mueve miles de euros a cambio de "energía" y "buena suerte". El 2023, el programa viajó hasta Alcázar de San Juan (Ciudad Real) para visitar una administración de Lotería que jamás ha repartido un gran premio de la Lotería de Navidad.

Allí, su responsable, José Luis García, explicó que, ante la falta de fortuna, decidió recurrir a 'la bruja de Tomelloso': Victoria Braojos, quien ha convertido la venta de amuletos, velas y rituales en un próspero negocio. "Yo preparo las velas: las potencio, las rezo, las canalizo. Luego mi compañera Paqui añade los elementos necesarios", detalla la emprendedora, reconciendo que la campaña navideña dispara la demanda: "Llevamos más de 500 velas vendidas a un precio de 18 euros".

Para el ritual realizado en Alcázar de San Juan, Braojos reune jabones dedicados a la diosa de la fortuna —"porque es importante que los empleados, que manejan los décimos, estén limpios"— y una figura de la Santa Muerte, "imprescindible en cualquier altar".

Otros rituales para atraer la fortuna

Además de lo detallado por la propia sortilegiadora, existen numerosos métodos destinados a atraer la abundancia antes de un sorteo. Uno de ellos requiere un plato dorado, un velón amarillo, canela, incienso de la fortuna y el propio décimo. El procedimiento consiste en colocar los boletos sobre el plato, espolvorear canela, encender el velón y sahumar el conjunto con el incienso trazando círculos en el sentido de las agujas del reloj.

Otro ritual popular consiste en introducir tres monedas con un martillo en el interior de una patata. El tubérculo se deja reposar durante dos días en un cuenco con arroz y, al tercero, se entierra para completar el proceso.

Por último, la ceremonia donde se utilizan monedas, canela y tierra: se colocan varias monedas de cobre en un vaso y se cubren con canela para "atraer las buenas vibraciones". En el interior de una cuchara se escribe con rotulador el número del décimo y, en el exterior, la palabra "suerte".

La cuchara se reboza en el contenido del vaso, se enrolla el billete alrededor del mango y se ata con un hilo rojo. Después, se entierra en una planta asociada a la buena fortuna, como el laurel, el romero, la hierbabuena o la flor de Pascua. Solo puede desenterrarse una vez celebrado el sorteo, y es necesario utilizar una cuchara por cada número.

