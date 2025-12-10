¿Compartes décimo? Aprende cómo asegurar tu décimo para que no se fuguen con el dinero

En este tradicional juego de azar son muchas las personas que apuestan por compartir su décimo de la Lotería de Navidad, un acto que no está regulado y que podría llevar de la alegría por haber ganado El Gordo, a la frustración de haber perdido la parte del premio.

Un año más vuelve el tradicional sorteo de la Lotería de Navidad, un juego de azar organizado por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) con precio de 20 euros la apuesta. Una cuantía mayor a las que algunos jugadores están acostumbrados con sorteos mucho más económicos como La Primitiva, la Bonoloto o incluso el Euromillones.

Por este motivo, (o porque "compartirlo es extraordinario", como indicaba el anuncio de 2024), muchos participantes optan por compartir su décimo con amigos o familiares para que el importe apostado sea 'menor' y para, así, disfrutar del premio en compañía asegurada.

Asegurada... O quizás no tanto, al menos es lo que puede que opine Adolfo Guirles, tinerfeño que vio un segundo premio de la Lotería de Navidad pasar por sus manos de largo.

El amigo de Adolfo se fugó con el premio de la Lotería

Equipo de Investigación viajó hasta la tranquila localidad de Granadilla de Abona, en Tenerife, para conocer su historia. El inicio de esta pesadilla que afectó a Adolfo comienza en la gasolinera de la localidad del sur de la isla, que en 2013 repartió 125.000 euros por décimo del número 79712, premiado con el segundo premio del sorteo.

Entre los agraciados se encontraba Adolfo, o eso creía, al comprobar que el número que había comprado junto a su amigo Jhonatan en aquella gasolinera coincidía con este segundo premio. En cuestión de horas pasó de la "inmensa alegría" a "pensar lo peor" cuando pudo comprobar que su amigo, encargado de custodiar el décimo compartido, no cogía el teléfono. "Ya me vino una negatividad que dije 'lo primero que tengo que hacer es ir a ponerle una denuncia." cuenta a laSexta.

Lo compraron juntos, lo firmaron por detrás... ¿Es esto suficiente para que demostrar que ese décimo también es tuyo? ¿Puede alguien cobrar un décimo firmado por otra persona? El abogado de Adolfo, Eduardo Silgo, nos da las respuestas.

Preguntas y respuestas sobre compartir un décimo de Lotería

Eduardo Silgo consiguió probar ante el juez que el premio también pertenecía a Adolfo, pero lo hizo gracias a varios testigos del momento de la compra entre estos dos amigos. El programa de laSexta Equipo de investigación habló con este abogado experto para saber todas las respuestas que surgen a la hora de compartir un décimo de la Lotería de Navidad con otra persona.

¿Puede ir una persona sola a cobrar un décimo premiado (y firmado) de la Lotería de Navidad?

"Sí, como si hay 28 firmas y una promesa de casamiento", explica Eduardo Silgo, "es decir, uno puede fotocopiarlo y hacer la firma, otro puede meterse en un grupito de WhatsApp y sacar la foto. Realmente la cuestión está en que es un billete al portador, como como un cheque al portador, lo cobras y te lo llevas. Si se te cae el billete en la calle, lo cobra cualquiera. La cuestión está en que no hay nada escrito sobre esto."

"A la hora de la verdad siempre pasa lo que todo el mundo piensa", indica Silgo, "que tendrás que fiarte de que te respete tu parte".

¿Con qué pruebas se puede demostrar que la mitad del premio te corresponde?

"Bueno, la verdad es que Adolfo tuvo la suerte de que, en el momento que compró el número de Lotería, había varios testigos que lo vieron como firmó el número y lo fueron a comprar", señala Silgo.

¿A qué condena se enfrenta alguien que huye con un premio compartido?

En el caso de Jhonatan, el amigo traidor de Adolfo, el abogado consiguió -juicio mediante- que le devolviera el dinero, asumiera las costas de juicio y los intereses derivados. Además, la justicia le penalizño con un año y medio de cárcel.

Una condena que no llegó a cumplirse del todo: este amigo fugado de Adolfo se declaró insolvente. "Ese dinero se gastó y se voló", afirma Adolgo resignado.

