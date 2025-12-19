Ahora

Esta noche, en laSexta

'Equipo de Investigación' estrena 'La carrera por la Navidad': la competición entre ciudades por el alumbrado más espectacular

Esta noche, a partir de las 22:30, Equipo de Investigación revela la batalla entre ciudades por el alumbrado más espectacular y los conflictos económicos, vecinales y políticos que provoca.

La Navidad española ya no empieza en diciembre: se enciende en noviembre. Y lo hace con más luces, más música, más turistas y más dinero que nunca. Pero también con más problemas.

Este viernes, Equipo de Investigación estrena 'La carrera por la Navidad', un reportaje que muestra como nunca hasta ahora la otra cara del fenómeno: la competición entre ciudades por tener el alumbrado más espectacular, la presión económica que genera y los conflictos vecinales, políticos y judiciales que deja a su paso.

El equipo de Glòria Serra viaja a Málaga, Vigo y Ocaña para entender el fenómeno de las luces de navidad y sus consecuencias.

