El 'viaje astral' que llevó a este 'tiktoker' a soñar con el número ganador del Gordo de Navidad

Este 'vidente' asegura que en 2018 visualizó un número que, finalmente, se parecía al segundo premio de aquel año. En 2023, otra visión, que agotó el número en muchas administraciones de España. Spoiler : nunca tocó.

"Pude ver unos números claros y concisos": así se refería David Hernando Arriscado (@viajealotrolado), ahora tiktoker pero dice, desde hace 18 años, investigador del plano astral. Tanto es así que hasta ha publicado un libro sobre ese "otro lado de la vida". En 2023, el equipo de Glòria Serra habló con él a raíz de una experiencia que, en sus propias palabras, fue de las "más extrañas y potentes" que ha podido tener "en el plano astral". De ella salió un número, el que aseguró que sería el Gordo de la Lotería de Navidad.

Cuenta que en 2018 tuvo una de estas experiencias en el plano astral con un número de Lotería de Navidad: "Me atreví a decirlo", explica: era el 20215. "Más adelante, el día 22 de diciembre, salió la sorpresa: fue un quinto premio el 20202, y un segundo premio el 21015". No acertó. Pero para él tenía un significado: "Estuvo muy cerca, muy cerca. Casualidad o no, ahí estuvo". En 2023, asegura, llegó esa "extraña y potente" segunda experiencia en el plano astral.

"Estaba tumbado en mi cama, salí de mi cuerpo y me encontré en unos almacenes uy grandes, pero también un tanto oscuros. A su lado había unas escaleras; las subí y me vi en una explanada enorme con un sol increíble", relata, antes de continuar. Arriba, más allá de las escaleras, había "un amigo" suyo: "Dije claramente con estas palabras: '¿Me puedes dar un número de la Lotería de Navidad?' y me enseñó un papel arrugado y vi un número que él escribió: 73920.

"Llevo 18 años investigando este fenómeno desde dentro", asegura Hernando, consciente de que una de las grandes preguntas que se repiten en torno a su persona es si está loco. No, no cobra por sus predicciones —"Jamás cobraría por ello", asegura—. Y antes de aquel sorteo de 2023, David Hernando consiguió comprar el décimo con esa numeración. "Creo que este número puede ser clave".

En aquel año, el 73920se vendía en varias administraciones, entre ellas en Lotería Manises, la tercera que más Lotería de Navidad vende de España, ubicada en un pueblo de 30.000 habitantes. Desde 2010, Lotería Manises ha repartido 33 premios mayores, cuatro Gordos y un gran premio del sorteo del Niño. Y en la administración saben que "los premios llaman a los premios". Al preguntarle por el número en cuestión aseguran que "ya no queda nada". "Hace unas semanas, a través de un vidente que en redes sociales hizo una predicción, se desató la locura".

¿Y qué pasó el día del sorteo? Nada. El 73920 no se llevó ni la pedrea. Cuatro números cercanos repartieron 100 euros por décimo (el 73903, el 73908, e 73939 y el 73981) y un quinto empezaba por sus tres últimas cifras (92023). Pero ese número, que iba a ser el Gordo, no lo fue. ¿Sorpresa para alguien?

El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023 de Equipo de Investigación. Puedes ver el programa completo de 'A la caza del Gordo', en atresplayer.

