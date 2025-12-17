El secreto del éxito de la Lotería de Navidad: "Lo han intentado copiar en otros países del mundo y es imposible"

Desde la subdirección de juegos de Loterías y Apuestas del Estado revelan a Equipo de investigación los secretos mejor guardados en tantos años celebrando la Lotería de Navidad en España.

La tradición del sorteo de la Lotería de Navidad en España es ancestral. Desde 1812, durante el reinado de Carlos III, este sorteo del premio 'Gordo' comenzó a celebrarse acompañando a las fiestas en diciembre como una suerte de "impuesto voluntario".

Así lo describe Juan Antonio López, quien en 2023 ocupaba el puesto de subdirector de juegos de Loterías y Apuestas del Estado y se lo sabe todo acerca del sorteo, desde el inicio de su organización hasta que llega el esperado 22 de diciembre.

Esperado por muchos: participantes y organizadores aguardan un año entero para celebrar este momento 'mágico' (para muchos) de la Navidad. El día que da comienzo a las fiestas y pone como banda sonora las voces de los niñas y niñas de San Ildefonso esconde secretos en estos más de 200 años de historia, y ahora los conoceremos de primera mano gracias a uno de los responsables de este juego.

"Un fenómeno social que va más allá de lo que es un juego"

"Se creó, en su día, para obtener recursos para la Hacienda pública. Era una especie de impuesto voluntario", así lo contó Juan Antonio López ante la cámara de Equipo de investigación. El programa de laSexta se coló en el lugar donde nace la magia e ilusión del sorteo, llegando incluso hasta el proceso de fabricación de los décimos, un lugar casi secreto con un increíble protocolo de alta seguridad.

Ya lo dice Juan Antonio: "Se ha convertido en un fenómeno social que va más allá de lo que es un juego." Así es: ya en el archivo del NO-DO de 1954 se puede ver una Puerta del Sol abarrotada donde, a falta de streaming o teléfonos móviles, se seguían los resultados del sorteo en directo mediante pizarras, anotando a mano, y preguntando al de al lado si había oído bien el número del Gordo.

Un acontecimiento para el Estado... ¡y para el resto del mundo!

Este "fenómeno social" no impacta solo en España: parece que en otras partes del mundo también atrae nuestro gran sorteo. "Lo han intentado copiar en otros países", nos cuenta Juan Antonio, "pero es imposible. Esto ya no es un juego, ha sobrepasado esos límites y es un acontecimiento."

Un acontecimiento... También para el Estado. Porque no, Hacienda no se lleva sólo el 30% de la recaudación de la Lotería de Navidad: también se lleva el 20% de los premios y un pellizquito más de aquellos décimos premiados que se quedaron sin vender. Sólo en 2022, el dinero recaudado por la Lotería de Navidad ascendía a 3.000 millones de euros.

El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023 de Equipo de Investigación. Puedes ver el programa completo de 'A la caza del Gordo', en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.