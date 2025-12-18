Un matemático explica cómo hace la IA para 'adivinar' el Gordo de la Lotería de Navidad: "Fiabilidad... ninguna"

En 2025, si preguntas a ChatGPT qué números compraría para la Lotería de Navidad te da algunas opciones, pero ninguna basada en los supuestos análisis estadísticos que hacía en el pasado.

Buscar un número de la Lotería de Navidad ganador no es fácil: algunos optan por escoger entre fechas señaladas en la historia; otros, por su cumpleaños, el día de su boda el del nacimiento de un hijo; los hay que tratan de acudir a las estadísticas y recopilan cuáles han sido los números más premiados para elegir entre ellos o hacerse una idea de qué combinación tiene más o menos probabilidades de salir.

Pero lo cierto es que la probabilidad de que nos toque el Gordo es siempre la misma, independientemente de los números que hayan tocado hasta ahora. Cada año, las probabilidades de que a una persona le toque el primer premio de la Lotería de Navidad teniendo un único décimo en su poder son de 1 entre 100.000, y van aumentando en función del número de décimos que se adquieran. Eso sí, para garantizar al 100% que nos tocara el Gordo tendríamos que tener un décimo de cada uno de los 100.000 números, lo que supondría un gasto de dos millones de euros, cuatro veces el premio que nos reportaría.

Ahora bien, en los últimos años ha surgido entre videntes y otros visionarios, otro factor al que le otorgaron la facultad de adivinar el número del Gordo de Navidad: la inteligencia artificial (IA). En 2023, ChatGPT se atrevía a responder y aseguraba que, a través de un análisis estadístico de los números más frecuentes en los más de 200 sorteos celebrados desde 1812, los números que con más probabilidad podrían corresponder al primer premio eran el 02695 y el 03695. El Gordo en 2023 se fue para el 88008. Ni de lejos.

"Lo que ha hecho la IA es un análisis estadístico de los números premiados", explicaba en Equipo de Investigación (laSexta) el matemático y doctor en estadística Javier Álvarez Liébana. Pero, subraya, la inteligencia artificial ha razonado "de manera errónea" que "como han salido pocas veces en el pasado pueden ser más probables de salir en el futuro". ¿Cuál es la fiabilidad de este análisis? Álvarez Liébana lo tiene claro: "Fiabilidad... ninguna".

Si le preguntas ahora cuál es la combinación con más 'papeletas' para repartir el primer premio este año, ChatGPT se ha modernizado: "Ningún número tiene 'más probabilidades' de que salga el Gordo de la Lotería de Navidad que otro". Aunque se ofrece a mostrar esas estadísticas históricas, aunque insiste: "Eso no aumenta su probabilidad real". Ahora, ¿ChatGPT compraría algún décimo en 2025? Buscaría, "sabiendo que todos tienen exactamente la misma probabilidad", con uno que cumpla tres factores: que sea fácil de recordar, que tenga algún significado personal y que no sea de los más buscados, como las terminaciones en 13, 69 o 00.

El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023 de Equipo de Investigación. Puedes ver el programa completo de 'A la caza del Gordo', en atresplayer.

____

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.