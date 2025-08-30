Ahora

Equipo de Investigación, 'de discotecas' con los estudiantes británicos en Salou: "El alcohol aquí es muy barato, muy barato, muy barato"

A pesar de que la organización del Salou Fest había prohibido a los estudiantes británicos hablar con Equipo de Investigación, los reporteros consiguieron en 2013 algunos testimonios relevantes y grabaron imágenes que hablaban por sí solas.

Equipo de Investigación, 'de discotecas' con los estudiantes británicos en Salou: "El alcohol aquí es muy barato, muy barato, muy barato"

En apenas 600 metros había nueve hamburgueserías y 45 bares y discotecas. Todo perfectamente organizado para que los estudiantes británicos que visitaban Salou en temporada baja en el marco del Saloufest lo tuvieran todo a mano, incluido, el dinero para gastar. Así lo podía comprobar Equipo de Investigación en este reportaje de 2013, en el que reportera y cámara se adentraron en las discotecas con estos jóvenes.

Uno de ellos, vacilaba a la periodista. "Todo tiene que ver con la economía española. Para ser justos, queremos aportar nuestro granito de arena. Entendemos que el turismo es muy importante para la industria española y estamos encantados de ayudar", decía mientras sus amigos se reían a carcajadas. España era para ellos un país en oferta.

Otro estudiante contaba que solo iba a gastarse 35 euros esa noche. "Amo Salou", aseguraba. "El alcohol es muy barato, muy barato, muy barato", destacaba una chica. "Allí vale 12 euros. Aquí, 7", echaba cuentas de a cuánto estaba el litro de vodka en cada país.

Su entrevista se vio interrumpida por alguien de la organización, que no dudó en plantarse ante la cámara, pese a las protestas de la redactora: "Perdona, es que te has puesto delante". "He hablado con ellos, ¿he hecho algo mal?", preguntaba la entrevistada al hombre.

