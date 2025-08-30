El dueño del restaurante de Pedraza inspeccionado por cobrar el agua del grifo admite: "Lo hago para disuadir a la gente"

Desde julio de 2022 los bares y restaurantes están obligados a servir agua del grifo gratis, pero en 2023 Equipo de Investigación descubrió que algunos locales seguían cobrando por ella.

Desde julio de 2022, la ley obliga a los establecimientos de hostelería a ofrecer a los clientes agua no envasada de forma gratuita. Sin embargo, no todos cumplen con la norma. Uno de los casos más polémicos fue el de un restaurante en Pedraza (Segovia), donde los clientes denunciaron en internet que se cobraba 4,50 euros por una jarra de agua del grifo. La queja llegó hasta la Junta, que acabó inspeccionando el local.

El equipo de Investigación localizó al propietario, que ante las cámaras negó haber cobrado por ese concepto, aunque reconoció que el precio figuraba en su carta. Ante las preguntas de la reportera, admitió que lo hacía con una intención clara: "Es una forma de disuadir a la gente de que la pida".

El hostelero argumentaba, además, que desaconsejaba beber agua del grifo en la localidad: "Yo vivo aquí y no la bebo. Hay gente que sí, pero a mí no me sienta bien". Pese a todo, reconoció que la polémica le costó una inspección de Turismo: "Me dijeron que lo quitara de la carta, y lo quité".

Como alternativa, en su carta ofrecía "agua km.0, filtrada y embotellada en casa". "Microfiltrada. Le quito tierras, barros y olores. La vendo a 2,75 euros", detallaba.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2023.

