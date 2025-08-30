La defensa de un feriante tras las quejas por precios y comida: "Tripadvisor me arruinó"

Hasta las Islas Baleares llega Equipo de Investigación para seguir la pista de un feriante acusado en redes de "clavar" a sus clientes con precios desorbitados y platos de mala calidad.

Precios desorbitados y productos de mala calidad. Esa es la denuncia de muchos usuarios en redes sociales tras cenar en ferias de toda España. Uno de ellos lo relató en Equipo de Investigación —en un programa de 2023 reemitido por laSexta este domingo— y aseguró que la comida era "tan mala" que ni siquiera llegaron a cenar.

Para comprobarlo, el programa viaja hasta las Islas Baleares en busca del feriante señalado en varias quejas. Allí lo encuentran, con su caseta instalada en un mercado medieval de una localidad de Mallorca. "Los precios oscilan entre 15 y 20 euros, y he llegado a ver una botella de vino a 100 euros. Ni en un restaurante te clavan eso", lamenta una vecina del pueblo.

El responsable del puesto rechaza las críticas y sostiene que las denuncias sobre precios abusivos son "inciertas". Además, asegura que los comentarios en Tripadvisor arruinaron un negocio suyo anterior: "Me han arruinado. Hay empresas que se dedican a eso: ponen críticas buenas o malas cuando quieren". Para él, el problema está en los clientes: "Si no les cobrara, seguro que pondrían críticas buenas o no pondrían nada".

