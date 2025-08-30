Así se defiende el hostelero que levantó polémica por cobrar el agua del grifo: "Nunca se cobró"

Equipo de Investigación entrevistó al dueño del restaurante 'La olma' en Pedraza, que cobra 4,50€ por un vaso de agua del grifo. "Es una forma de disuadir a la gente de que lo pida", justifica esta práctica.

En Pedraza, una de las localidades más turísticas de Segovia, Equipo de Investigación descubre que en el restaurante La Olma se cobra 4,50 € por un vaso de agua del grifo. Una práctica ilegal desde julio de 2022, cuando entró en vigor la ley que obliga a todos los establecimientos de hostelería a ofrecer agua no envasada de forma gratuita.

Las quejas de los clientes, que denuncian lo que consideran una "clavada", obligan a la Junta de Castilla y León a inspeccionar el local. "Usted tenía en la carta que cobraba 4,50 € por un vaso de agua del grifo", le plantea un reportero al propietario. Él lo niega con firmeza: "Pero nunca se cobró", se justifica, y responde a las críticas asegurando que las reseñas negativas "hablan sin saber".

La contradicción llega con la siguiente pregunta: ¿por qué incluirlo entonces en la carta? El dueño responde sin titubear: "Es una forma de disuadir a la gente de que lo pida". Y añade que, en su caso, el agua de Pedraza no le "sienta bien".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el contenido completo en Atresplayer.