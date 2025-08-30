Ahora

Así se defiende el hostelero que levantó polémica por cobrar el agua del grifo: "Nunca se cobró"

Equipo de Investigación entrevistó al dueño del restaurante 'La olma' en Pedraza, que cobra 4,50€ por un vaso de agua del grifo. "Es una forma de disuadir a la gente de que lo pida", justifica esta práctica.

La contestación del hostelero que ofertaba agua del grifo a 4,5 euros: "Nunca se cobró"

En Pedraza, una de las localidades más turísticas de Segovia, Equipo de Investigación descubre que en el restaurante La Olma se cobra 4,50 € por un vaso de agua del grifo. Una práctica ilegal desde julio de 2022, cuando entró en vigor la ley que obliga a todos los establecimientos de hostelería a ofrecer agua no envasada de forma gratuita.

Las quejas de los clientes, que denuncian lo que consideran una "clavada", obligan a la Junta de Castilla y León a inspeccionar el local. "Usted tenía en la carta que cobraba 4,50 € por un vaso de agua del grifo", le plantea un reportero al propietario. Él lo niega con firmeza: "Pero nunca se cobró", se justifica, y responde a las críticas asegurando que las reseñas negativas "hablan sin saber".

La contradicción llega con la siguiente pregunta: ¿por qué incluirlo entonces en la carta? El dueño responde sin titubear: "Es una forma de disuadir a la gente de que lo pida". Y añade que, en su caso, el agua de Pedraza no le "sienta bien".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

