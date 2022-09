El dueño de un gimnasio de Elda acaba convirtiéndose en una de las caras más visibles de 'Zoe'. El que llegara a ser presidente 'rubí' explica el significado de este puesto: "La plataforma te califica por las personas que vas metiendo, y para ser presidente doble 'rubí' tienes que meter a 25 personas que hayan metido 5.000 euros; si no, no te las cuentan".

El hombre reconoce que llegó a meter en 'Zoe' a "entre 25 y 30 personas", y que esas personas podrían haber invertido "entre 25.000 y 30.000 euros". "En esos momentos, yo tenía beneficios, pero los reinvertía porque sacaban ofertas, y ya estaba todo preparado para que tú reinvirtieras en esa oferta y que no se te escapara", expresa, tras lo que asegura que de los 10.000 euros que invirtió no ha obtenido ningún beneficio porque lo reinvirtió todo.

"Yo no me daba cuenta de lo que ocurría. Nos decían que no era una estafa piramidal, sino que lo enfocaban como una empresa multinivel", manifiesta, al tiempo que responde a quienes les acusa de haberles estafado: "Yo aquí no he engañado a nadie porque yo no he ido a nadie a tocarle a la puerta, yo lo que he hecho ha sido el boca a boca, el colegueo y presentarles la compañía; yo incluso metí a mi familia".