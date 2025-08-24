De un estudio a un chalet de lujo y un Maserati: la nueva vida de los dueños de Peluquerías Low Cost

Un exfranquiciado de Peluquerías Low Cost cuenta cómo los propietarios de esta empresa, ahora acusados de estafa, transformaron su vida: de vivir en un pequeño estudio a codearse de coches de lujo, caviar y partidas de golf.

La Policía ha detenido a los propietarios de Peluquerías Low Cost, David y Mar, junto con una treintena de franquiciados de la cadena. Se les acusa de delito contra los derechos de los trabajadores, falsificación documental y estafa.

Según la investigación, el fraude habría alcanzado aproximadamente cuatro millones de euros, gran parte de los cuales terminaron en las cuentas bancarias de la pareja fundadora de la empresa. Mientras la Policía considera poco creíble que los franquiciados desconocieran la naturaleza de esos contratos, muchos de ellos afirman que también fueron víctimas del engaño.

Seis de ellos, actualmente bajo investigación, dieron su testimonio al programa Equipo de Investigación. Uno de los entrevistados relató, además, el notable cambio en el nivel de vida de la pareja: de tener una vivienda y un coche modestos pasaron a disfrutar de automóviles de lujo y de un chalet.

Según explica a Equipo de Investigación, "cuando yo lo conocí tenía un Opel Corsa, después tuvo un Touareg y después ya un Maserati y un Aston Martin y Mar tiene un Land Rover (...) De vivir en un estudio de 30 metros a irse a un chalet de un millón de euros (...) Fotos de Dubái, comiendo caviar, jugando al golf... Tienen un tren de vida que más de uno quisiera", confesaba.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde al programa Guerra de peluquerías, emitido por primera vez en marzo de 2023.