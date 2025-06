Encuentran al cabecilla de una banda que robó 200 kilos de aguacates en Málaga: "La Guardia Civil dice que yo encargué los robos"

El aguacate se ha convertido en los últimos años en un producto de moda que ha llevado a la comarca de la Axarquía, en Málaga, a convertirse en el epicentro de las plantaciones de esta fruta tropical. Según recogía Equipo de Investigación en 2019 se cultivan hasta 15.000 hectáreas de aguacate. 61.000 toneladas de este oro verde al año.

Hasta tal punto es el furor que en la zona hay tiendas especializadas que comercializan aceite, gazpacho, cosméticos y todo tipo de productos realizados con el llamado oro verde. Incluso existe una calle que se llama ruta del aguacate. La comarca factura más de cien millones al año gracias a este producto.

Aunque la bonanza también llama a la delincuencia. La provincia vivía en ese momento una gran cantidad de robos en las plantaciones de aguacate. Uno de los más grandes destapados por la Guardia Civil fue la de una banda de 14 personas que protagonizó un robo de 200 kilos de aguacates.

Equipo de Investigación localizó a Daniel, el hombre acusado de haber organizado ese robo: "Yo estoy implicado en un robo de 200 kilos de aguacates, pero yo no he robado nada. La Guardia Civil dice que yo encargué esos robos, pero eso lo tiene que decidir un juez si estaba yo allí o no".

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.