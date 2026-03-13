El encargado de un supermercado muestra cómo las bebidas energéticas han ganado terreno en el lineal: "Ahora hay incluso marca blanca"

Equipo de Investigación visita un supermercado cercano a un instituto. Su encargado asegura que a la hora del recreo les llega una "marabunta" de jóvenes en busca de bebidas energéticas. Un producto que ha ido ganando terreno en su lineal.

Equipo de Investigación habla con un joven de 15 años que lleva desde los 12 tomando bebidas energéticas, y no es un caso aislado. En el supermercado se compran como un refresco más, a diario y a la misma hora.

"Tenemos un instituto aquí al lado y cuando salen al recreo es un momento de venta de un montón de este tipo de bebidas", afirma el encargado de uno de estos establecimientos, que explica que, además, mucha gente de un gimnasio cercano también las consume. En definitiva, marca un perfil de entre los 15 y los 25 años.

En lo que respecta a los jóvenes en el horario del recreo, asegura que es "una marabunta" de personas que acuden al pasillo de las bebidas energéticas, que han tenido que empezar a tener "controlado siempre" por los hurtos.

El encargado muestra además cómo han cambiado los lineales del supermercado en los últimos meses. Donde antes solo había "un trocito" dedicado a las bebidas energéticas, ahora tienen tres estanterías. "Han aumentado un montón los sabores, hay de un montón, incluso marca blanca", indica.

Además, apunta que hubo un tiempo en que existía una lata pequeña, pero ahora la que más se vende es la de medio litro. Un producto que, afirma, tienen "vigilado".

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Bebidas energéticas: el precio del subidón' en atresplayer.