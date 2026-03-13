"No siento nada, me he acostumbrado": así vive un joven de 15 años que lleva tres consumiendo cuatro bebidas energéticas al día

Un joven de 15 años, que lleva desde los 12 tomando bebidas energéticas, explica a Equipo de Investigación cómo es su día a día en el que consume hasta cuatro latas. No se ha planteado dejar de hacerlo, pues afirma que es algo habitual entre sus amigos.

Equipo de investigación tiene la oportunidad de hablar con un joven de 15 años para el que las bebidas energéticas ya se han convertido en parte de su día a día.

Asegura que empezó a consumir este tipo de bebidas a los 12 años y que ahora puede llegar a beberse hasta cuatro latas a lo largo del día: "A la hora de comer, justo después de trabajar, después de entrenar y a la hora de cenar", explica.

Sin embargo, reconoce que a estas alturas el consumo continuado le ha llevado a no notar sus efectos: "De tantos años y tantas latas yo creo que ya me he acostumbrado", afirma.

En su caso, señala que "nunca" ha probado a dejar de tomarlas, ya que es algo habitual en su grupo de amigos, que incluso beben más que él.

De hecho, sostiene que cuando va con ellos a comprar algún tipo de refresco, siempre suelen "comprar bebidas energéticas". En este sentido, apunta que son latas de medio litro y "bastante asequibles, aunque ahora han subido un poco más de precio".

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Bebidas energéticas: el precio del subidón' en atresplayer.