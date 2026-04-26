Un nanopiso de 10 m² con el váter dentro de la ducha: un arquitecto español muestra a Equipo de Investigación su diminuta vivienda en Hong Kong

"Es de las grandes. Aquí está la cocina, el lavadero… y aquí el baño. Ahora mismo estás dentro de la ducha. Se moja todo", describía en un especial de 2024.

En las grandes ciudades españolas como Madrid y Barcelona ya se ofertan diminutas viviendaspara dar una supuesta solución a la falta de pisos y de espacio ante el crecimiento imparable de la población, pero antes que en España otros países ya han vivido esta problemática.

En Hong Kongel espacio es un lujo. Una ciudad vertical, saturada de rascacielos y con uno de los mercados inmobiliarios más caros del mundo, donde acceder a una vivienda en propiedad está fuera del alcance de la mayoría. Las soluciones a la falta de espacio ya son extremas y se han creado los llamados nanopisos. Allí se desplazaba en 2024 Equipo de Investigación en 2024 para visitar un nanopiso en el que vivía un español.

Viviendas diminutas, a menudo de entre siete y once metros cuadrados, donde cabe, literalmente, lo imprescindible. Espacios que rozan el límite de la habitabilidad y en los que, en muchos casos, viven incluso familias enteras. Entonces, un español había recalado en un de estas 'casa'.

"Yo no cocino en casa. Cualquier cosa que haga hace que todo huela", explicaba el hombre, arquitecto de profesión, mientras compraba comida fuera, una rutina habitual para quienes viven en este tipo de espacios.

El edificio concentraba perfiles muy distintos: estudiantes, trabajadores migrantes, muchos procedentes de Filipinas o Indonesia, e incluso pequeños negocios. "Ahí hay un bar, en la segunda planta. Tiene hasta terraza", señalaba el hombre.

Su vivienda, aseguraba, estaba entre las más amplias del bloque. "Es de las grandes. Aquí está la cocina, el lavadero… y aquí el baño. Ahora mismo estás dentro de la ducha. Se moja todo", describía. Un espacio mínimo, funcional, reducido a lo esencial. "Tengo lo justo para sobrevivir".

El precio, sin embargo, no es proporcional al tamaño: alrededor de 1.000 euros al mes. El piso pertenece a una empresaria china que se dedica a reformar viviendas, subdividirlas y alquilarlas. Un modelo de negocio extendido en la ciudad, donde cada metro cuadrado se convierte en oportunidad.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes volver a ver el programa en atresplayer.com.

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