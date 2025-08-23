Un empresario que compra productos de Amazon devueltos y los vende en su tienda de segunda mano

Equipo de Investigación puso el foco en este programa de 2022 en el negocio de las devoluciones. ¿Cómo funcionan las empresas compradoras de estos productos? Un empresio explicó a los reporteros su 'modus operandi'.

¿A dónde van a parar los productos que devolvemos a Amazon? En 2022, Equipo de Investigación charló con Jordi Ordóñez, consultor de comercio electrónico, quien explicó el negocio de las devoluciones.

"Se destruyen o van a un mercado paralelo de venta de lotes de productos usados", contaba. Así lo permite la ley desde hace dos años, que posibilita "comprar productos de segunda mano adquiridos en España en el mercado español". Sin embargo, Amazon no lo vende directamente en el mercado, sino a través de distribuidores.

Toni Parra es un empresario catalán que vende productos de Amazon procedentes de devoluciones. Su almacén tiene 38.000 metros cuadrados y en él caben 30.000 palés, explicaba. La venta de las devoluciones del gigante del e-commerce le reporta 40.000 euros de beneficios anuales.

Parra explicaba su método ante las cámaras: no compra los productos directamente a Amazon, sino a un "chino, que puede vender el 15% o el 20% de lo que se vende en Amazon". Todos estos artículos los revende en sus tiendas de segunda mano.

"Un 70% de lo que recibimos se puede aprovechar, y aquello que no funciona o está defectuoso lo intentamos arreglar en nuestro pequeño taller", explicaba el empresario. Puede llegar a vender estos productos "a veces por la mitad de lo que cuestan en Amazon".

