El dueño de un bazar, derrotado ante la competencia de Temu: "Venden muchas cosas más barato de lo que nosotros lo compramos"

Decenas de establecimientos han dado la batalla por perdida antes las grandes marcas asiáticas. Pese a vender productos similares, ahora se han convertido en puntos de recogida de los paquetes de estas empresas.

El boom de las grandes plataformas asiáticas de venta de productos como Temu y Shein ha llevado a los pequeños negocios y bazares a dar la batalla por perdida. El pequeño comercio no puede competir contra este tipo de empresas y las tiendas de toda la vida se han convertido en centros de recogida de los paquetes de sus competidores. Si no puedes con el enemigo, únete a él.

"Mira, este herbolario es uno. Allí hay otro cartel, es una inmobiliaria. En este bazar también dicen que reciben paquetes", descubría con sorpresa al caminar por las calles de una ciudad un reportero de Equipo de Investigación, que analizaba la expansión en ventas de las plataformas asiáticas.

Precisamente en uno de esos bazares su dueño ponía de manifiesto la importante repercusión de Temu y Shein en su negocio. "Todos los días recibimos 20 paquetes y de entregas, otros 10", contaba el propietario, quien reconocía que al principio creía que el volumen de envíos y recepciones iba a ser mucho más bajo. Salió pronto de su error, ya que solo llevaba 15 días realizando esta labor de intermediario.

El hombre confesaba que sus ventas se habían visto mermadas por el auge de este tipo de plataformas online. "Temu vende muchas cosas más barato que nosotros lo compramos al proveedor", aseguraba tras mostrar lo que costaba un cable en su tienda y compararlo con lo que se pagaba por él en la plataforma. De 4'95 euros a 1 euro.

"Mi proveedor es intermediario, no es fabricante directo. Ellos pagan también impuestos y a sus trabajadores", se justificaba.

