El brillo del lujo familiar de 'El Patrón' deja al descubierto su presunta implicación en actividades delictivas

Frente a las cámaras de Equipo de Investigación, Davinia, mujer de 'El Patrón', mantuvo silencio; sin embargo, la Guardia Civil asegura que en redes sociales llegó a presumir de la actividad delictiva de su marido.

El lujo y la ostentación de la familia de 'El Patrón' han terminado delatando su presunta implicación en actividades delictivas. Sus gastos no se corresponden con ingresos legales, como mostró Equipo de Investigación en un programa del 2022.

Francisco Javier Ramos, alias 'El Patrón', está acusado de liderar una supuesta red de blanqueo de capitales que, según la Guardia Civil, involucraría a familiares y allegados.

El programa se adentra en el territorio del clan de 'Los Piños' en Puerto Serrano, Cádiz, donde grabó a Davinia, mujer de 'El Patrón'.

Preguntada por la detención de su marido en una operación contra el narcotráfico, Davinia guardó silencio. Sin embargo, la Guardia Civil asegura que en redes sociales ha llegado a alardear de la ocupación delictiva de su pareja. "Hay un vídeo que llamó la atención de los investigadores en el que ella habla de TRA FI CAN TE, separando las sílabas para hacerlas coincidir con el ritmo de la canción", señalan.

"En lo referente a Davinia, podríamos hablar de ostentación: se beneficia de joyas, ropa y un alto nivel de vida que no concuerda con sus ingresos lícitos. Aprovecha la actividad criminal de su pareja", añaden las fuentes policiales.

Jesús A. Cañas, periodista de El País, apunta que "la única profesión conocida de Davinia son sus pinitos en la música", citando un videoclip que describe como "una oda al mundo narco del exceso".

"En el vídeo aparece con una moto de agua, sellos de oro… Si se tuviera que crear un manual sobre narcotráfico, sería la definición perfecta de cómo ser un narcotraficante", agrega Cañas.

En las imágenes grabadas con cámaras de alta definición y drones, Davinia comparte protagonismo con su marido, ambos vestidos de manera coordinada. Mientras ella baila, él la observa; junto a ellos, su inseparable amigo ‘El Ratón’. Además de drogas, los agentes hallaron en la vivienda una escopeta robada para la que no tenía licencia.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en Atresplayer.