El dueño del restaurante que anunció agua del grifo a 4,50 euros se defendió ante Equipo de Investigación: "Nunca se cobró"

La polémica por anunciar agua del grifo a 4,50 euros llevó a un restaurante de Pedraza (Segovia) a ser inspeccionado tras las quejas de los clientes. En Equipo de Investigación, su propietario negó haber llegado a cobrar ese importe, aunque admitió que figuraba en la carta.

Cobrar 4,50 euros por un vaso de agua del grifo desató una oleada de críticas contra un restaurante de Pedraza (Segovia) y motivó una inspección de Consumo. En 2023, Equipo de Investigación se desplazó hasta el establecimiento para hablar con su propietario, que negó haber llegado a cobrar esa cantidad, aunque admitió que el precio figuraba en la carta.

"Nunca se cobró", insistía el hostelero. La reportera del programa le recordó que la medida había provocado una fuerte reacción entre los consumidores: "Lo han entendido como una clavada, como un sablazo. A usted esta medida le ha conllevado muchísimas críticas".

"Hablar sin saber es muy fácil. Es una forma de disuadir a la gente de que la pida", respondía el propietario, que además aseguraba que no recomendaba beber agua del grifo en la localidad. "Yo vivo aquí y no la bebo. Hay gente que la bebe, pero a mí no me sienta bien", explicaba.

La polémica terminó con una inspección en el restaurante tras la denuncia de un cliente. "Turismo me dijo que lo quitase de la carta y quitado está", afirmaba.

En sustitución, el establecimiento ofrecía "agua km.0 filtrada y embotellada en casa", un producto que, según detallaba el dueño, era agua "microfiltrada" a la que se eliminaban "las tierras, los barros y los olores" y que vendía por 2,75 euros.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2023.

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