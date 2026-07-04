Un laboratorio analiza el agua filtrada que cobran algunos restaurantes y el resultado sorprende a un hostelero: "Me están tomando el pelo"

Equipo de Investigación compara en un laboratorio muestras de agua filtrada y agua del grifo de tres restaurantes. El análisis no detecta diferencias significativas y uno de los hosteleros cuestiona el sistema por el que paga cada mes.

¿Es realmente diferente el agua filtrada que sirven algunos restaurantes de la que sale del grifo? Esa es la pregunta que se plantea *Equipo de Investigación*, que analiza un negocio cada vez más extendido en la hostelería: el cobro por agua filtrada.

Para comprobarlo, el programa recoge muestras de agua filtrada y de agua del grifo en tres restaurantes distintos y las somete a un análisis en un laboratorio independiente. El resultado es llamativo: los expertos concluyen que no existen diferencias significativas entre ambas.

Con los informes en la mano, el equipo regresa a uno de los establecimientos. Allí, el propietario enseña el sistema de filtrado instalado en su local y asegura que la empresa proveedora les garantiza que el agua "tiene menos residuos que cualquier agua mineral del mercado".

Al conocer las conclusiones del laboratorio, el hostelero se muestra sorprendido. "Me parece que me están tomando el pelo, sinceramente, porque esto no es gratuito para un local", afirma.

Según explica, el establecimiento paga cada mes el alquiler del equipo de filtrado y también las botellas reutilizables en las que sirve el agua a los clientes. "Esa máquina es un renting, todos los meses nos cobran X y las botellas en las que lo servimos también nos las cobran", detalla. Aun así, defiende que el servicio se cobre porque, sostiene, "todo lo que se sirve tiene un coste".

*El programa al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de mayo de 2026.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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