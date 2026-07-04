Equipo de Investigación descubre los cobros que muchos restaurantes siguen haciendo pese a no estar permitidos por ley

Cobrar el cubierto o el servicio de mesa, no ofrecer agua del grifo gratis o indicar en la carta un precio "según mercado" son algunas de las prácticas sobre las que advierten los expertos y que analiza Equipo de Investigación.

La cuenta llega a la mesa y, con ella, las sorpresas. Conceptos inesperados, precios poco claros o cobros que muchos clientes descubren cuando ya han terminado de comer. Algunas de esas prácticas, además de generar polémica, ni siquiera están permitidas por la ley.

Equipo de Investigación analizó algunas de las reclamaciones más habituales de los consumidores y habló con clientes, hosteleros y expertos para comprobar qué pueden cobrar los bares y restaurantes y qué conceptos están prohibidos.

Los especialistas recomiendan revisar con atención la carta antes de pedir. Y es que, además de los platos, algunos establecimientos incluyen servicios o suplementos cuya legalidad depende de cómo se informen al consumidor. Otros, sin embargo, no pueden cobrarse, como el cubierto o el servicio de mesa.

El reportaje recuerda también que los restaurantes no pueden anunciar un precio simplemente "según mercado", sino que deben facilitar al cliente la información necesaria para conocer cuánto va a pagar. Tampoco pueden negarse a servir agua del grifo de forma gratuita si el cliente la solicita. Desde julio de 2022, la normativa obliga a los establecimientos de hostelería a ofrecer agua no envasada sin coste.

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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