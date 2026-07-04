La justificación de un feriante ante las quejas por sus precios y su comida: "Las críticas de Tripadvisor me han arruinado"

Las ferias son un reclamo gastronómico para miles de personas, pero también el escenario de numerosas denuncias por precios desorbitados y comida de baja calidad. Equipo de Investigación analiza varias de estas quejas y habla con uno de los feriantes señalados.

Las ferias y mercados ambulantes son para muchos sinónimo de ocio y gastronomía, pero también un escenario donde algunos consumidores aseguran haber sufrido auténticas "clavadas". Las quejas se repiten en redes sociales: cuentas desorbitadas, precios que no aparecen en la carta y una calidad muy por debajo de lo esperado.

Uno de esos testimonios fue recogido por Equipo de Investigación en un programa de 2023. El afectado denunció haber pagado 93 euros por una cena en la feria de Murcia y aseguró que la comida era "tan mala" que ni siquiera llegaron a terminarla.

Para comprobar si se trataba de un caso aislado, el programa se desplazó hasta Baleares en busca del feriante al que apuntaban varias de esas denuncias. El empresario tenía instalada su caseta en un mercado medieval de una localidad de Mallorca. Allí, una vecina explicó que los platos costaban entre 15 y 20 euros y aseguró haber visto una botella de vino a 100 euros. "Ni en un restaurante te clavan eso por una botella", criticó.

Por su parte, uno de los responsables del puesto rechazó las acusaciones y calificó de "inciertos" los precios excesivos que se les atribuyen. Además, denunció el impacto que, según él, tuvieron las críticas publicadas en Tripadvisor sobre otro de sus negocios. "Me han arruinado", afirmó. En su opinión, existen empresas que manipulan las reseñas en internet: "Cuando quieren meten críticas buenas, cuando quieren meten críticas malas". Aun así, terminó responsabilizando a los propios clientes de las valoraciones negativas: "Si no les cobrara, seguro que no ponían nada o críticas buenas".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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