La denuncia de un comensal tras pagar 93 euros en una feria: "Nos cobraron 18 euros por unas croquetas congeladas"

Un usuario denunció en redes haber pagado 93 euros por una cena de baja calidad en la feria de Murcia. Su publicación se hizo viral y Equipo de Investigación habló con él, que aseguró haber encontrado casos similares en ferias de distintos puntos de España.

Una cena rápida que acaba costando casi 100 euros. Un café por nueve. Un pescado cuyo precio no aparece en la carta y termina ascendiendo a 160 euros. O una cuenta con conceptos que el cliente ni siquiera había solicitado. Son algunas de las situaciones que analiza 'Clavadas', el reportaje de Equipo de Investigación dedicado a los abusos y prácticas irregulares que todavía se producen en algunos establecimientos de hostelería.

El programa, presentado por Glòria Serra, investiga desde el negocio del agua filtrada que cobran algunos restaurantes hasta el alquiler irregular de hamacas en Ibiza, pasando por los elevados precios de las ferias y fiestas populares o el fraude en torno a uno de los productos de moda: las zamburiñas. Además, aborda qué derechos tienen los consumidores y en qué casos pueden reclamar.

Precisamente, uno de los testimonios recogidos por el programa es el de un usuario de X que denunció públicamente la factura que pagó tras cenar en una feria de Murcia. "Nos han cobrado 93 euros y hemos cenado fatal. No dan la carta, no dicen los precios y luego nos cobran 18 euros por un plato de croquetas congeladas", escribió en un mensaje que se hizo viral y que acumuló cientos de reacciones.

Después de conocer la publicación, el equipo del programa habló con el afectado, que reconstruyó lo ocurrido. "Fuimos mi mujer, mi hija y yo a llevar a la niña a las atracciones y decidimos cenar algo rápido en una carpa. Pedimos dos raciones y un montadito por persona. La calidad era malísima; ni siquiera llegamos a cenar", recuerda.

Tras compartir su experiencia, asegura que descubrió que había muchos más casos similares. "Encontré muchísimas quejas en diferentes puntos del país. Se van moviendo por distintas ferias y mercados medievales. Llegan, montan su restaurante, cobran y se van", denuncia.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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