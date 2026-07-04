La sorprendente confesión de un trabajador de El Palmar: "Todos pagamos y estamos de ilegal"

Un trabajador de El Palmar, vinculado a la zona desde hace 62 años, asegura que solo cuatro bares cuentan con licencia y sostiene que la mayoría de los establecimientos funcionan en una situación de irregularidad.

En una de las calles con mayor concentración de chiringuitos de El Palmar, un trabajador lanza una afirmación que, asegura, resume la situación de la zona: "Aquí solo hay cuatro bares con licencia". Después de 62 años vinculado al lugar, sostiene que el resto de los establecimientos carecen de ella.

La conversación surge al fijarse en un cartel colocado en los aseos de un aparcamiento, donde aparece el nombre de uno de los chiringuitos de la zona, Nikkei.

"Pone eso porque ellos han puesto 'Nikkei', pero esto son unos baños y un almacén de bebidas", explica.

Según su versión, tanto los aseos como el aparcamiento cuentan con autorización. "Esto lo han autorizado tanto Costas como los dueños del parking. Es una propiedad que tiene su dueño y el Estado le ha dado una concesión de 80 años", afirma.

Preguntado por la actuación del Ayuntamiento, asegura que el Consistorio "no pinta nada", pese a que el anterior Gobierno municipal y el actual han precintado el chiringuito en distintas ocasiones. "Si usted lo dice... estará más informada que los dueños", responde.

Y concluye con una frase que, a su juicio, define la situación de El Palmar: "Aquí estamos todo el mundo legal e ilegal, a ver si me entiende. Todos pagamos y estamos de ilegal".

*El programa al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de mayo de 2025.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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